Как округлить до единицы
Математика
Как округлить до единицы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До единиц,я так поняла? правила такие:допустим у тебя число 56,7.округляя до единиц получается 57.если после числа,до которого ты округляешь стоит 5 и больше,то ты прибавляешь один к округляемой цифре.если 4 и меньше,то ничего не добавляешь.
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Математика
Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений: 1) (8,63+3,298)-5,63. 2) 0.927-(0,429). Заранее спасибо!)
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