Как округлить до единицы

Гость: Гость:

До единиц,я так поняла? правила такие:допустим у тебя число 56,7.округляя до единиц получается 57.если после числа,до которого ты округляешь стоит 5 и больше,то ты прибавляешь один к округляемой цифре.если 4 и меньше,то ничего не добавляешь.