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Помогите плес!111!!111!!!!
Алгебра
Помогите плес!111!!111!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Log2(80)/(3+log2(10))=log2(80)/(log2(8)+log2(10))=log2(80)/log2(8*10)=1
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