Помогите пожалуйста разобрать слово как часть речи. Из завалов,поднялся.
Русский язык
Помогите пожалуйста разобрать слово как часть речи. Из завалов,поднялся.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из завалов - сущ ., из чего?, н.ф. - завал, нариц., неодуш., м.р., 3 скл., Р.п., мн.ч., вт. чл. Поднялся - гл., что сделала?, н.ф., поднять., ... спр (я не учила спрежение), наст. вр., ... л.(не учила лицо глаголов),ед.ч., (второстепенный член, сказуемое. Зависет от предложения)
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