(1-3/4)•(4/5-3/4)= (пожалуйста решите с подробным объяснением!)
Математика
(1-3/4)•(4/5-3/4)= (пожалуйста решите с подробным объяснением!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала действие в первой скобке.один =4/4. 4/4-3/4=1/4. потом вторая скобка.приводим к общему знаменателю 20 получается 16/20-15/20=1/20. Теперь умножаем 1/4 на 1/20. 1/4*1/20=1/80
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