Знайти радіус описаного і вписаного кіл трикутника зі сторонами 5см, 5см, 6 см.

Геометрия
Знайти радіус описаного і вписаного кіл трикутника зі сторонами 5см, 5см, 6 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=a×b×c/4S S=12 R=5×5×6/12=150/12=12.5 r=2S/a+b+c=2×12/5+5+6=24/16=1.5
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