Спешите текст.Выдели все знакомые орфограммы.подчеркни глаголы:На лесной полянке кланяются лиловые колокольчики,вьется цепкий горошек,качаются золотые одуванчики,белеют высокие ромашки.Ползают по былинкам жучки,бегают.хлопочут ...

Гость: Гость:

ПОлянка - пОле; насчёт кланЯются я не знаю, кланяюТСЯ - что делаюТ?; кОлОкольчИки - кОлокол, вторую О надо просто запомнить; вЬётся - разделительный мягкий знак, что делаеТ?; гОрошЕк - просто надо запомнить написание этого слова; каЧАюТСЯ - ча, ща пиши с буквой а, что делаюТ?; зОлОтые - зОлото, позолОто; Одуван'чики - просто надо запомнить написание этого слова, просится мягкий знак, но он там не нужен; бЕлеют - бЕлый; рОмашки - просто надо запомнить написание этого слова; пО - предлог; жуЧКи - сочетание чк, просто надо запомнить написание этого слова; хлОпоЧУт - хлОпот, чу, щу пиши с буквой у; муравЬи - разделительный мягкий знак; пОрхают - просто надо запомнить написание этого слова; цвЕтами - цвЕт; бабОЧКи - сочетание чк, суффикс очк; делОвито - просто надо запомнить написание этого слова; звЕнят - звЕнья, ну как езё проверить я не знаю. Все орфограммы, которые я нашла.