однокоренные существительные и глаголы к словам жаркий чистый красный весёлый
Русский язык
однокоренные существительные и глаголы к словам жаркий чистый красный весёлый
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Жара, чистюля, красота,весельчак жарить,чистить,красить,веселить
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