Всем привет! Помогите пожалуйста! "Продолжи ряд создателей оперного спектакля - либреттист,композитор,дирижёр." Музыка 5 класс

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Всем привет! Помогите пожалуйста! "Продолжи ряд создателей оперного спектакля - либреттист,композитор,дирижёр." Музыка 5 класс
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Гость:
Танцор,гриммёр ,постановщик,
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