Даю 50 БАЛЛОВ!!! Краткое содержание что происходило во второй книге в произведени?? "Тихий Дон" (10-20 предложений) и рассказать что делали главные герои в второй книге

Литература
Даю 50 БАЛЛОВ!!! Краткое содержание что происходило во второй книге в произведени?? "Тихий Дон" (10-20 предложений) и рассказать что делали главные герои в второй книге
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 http://all-biography.ru/books/sholohov/tihiy-don §3 
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