Даю 50 БАЛЛОВ!!! Краткое содержание что происходило во второй книге в произведени?? "Тихий Дон" (10-20 предложений) и рассказать что делали главные герои в второй книге

Литература

Даю 50 БАЛЛОВ!!! Краткое содержание что происходило во второй книге в произведени?? "Тихий Дон" (10-20 предложений) и рассказать что делали главные герои в второй книге

Автор: Гость