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Найдите (x-100)+y если x+y=300
Математика
Найдите (x-100)+y если x+y=300
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-100)+y = х-100 +у (х+у) -100 = 300 - 100 = 200
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