Объясните чем различаются сезонные явления в жизни птиц и пресмыкающихся
Биология
Объясните чем различаются сезонные явления в жизни птиц и пресмыкающихся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы улетают в другие места (более тёплые), а пресмыкающиеся либо прячутся, либо ложаться спать. Лягушка например полностью замерзает, а во время весны оттаивает и продолжает жизнь.Ну как-то так!
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