AB=BD. Отрезок DE-биссектриса треугольника BDC. Найти угол BDE, если А= 80 градусов. Помогите пожалуйста!
Геометрия
AB=BD. Отрезок DE-биссектриса треугольника BDC. Найти угол BDE, если А= 80 градусов. Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А с какого учебника это задание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Алгебра
Приведите многочлен к стандартному виду и запишите его в порядке убывания степен??й переменной. Помогите пожалуйста. 1) 9c^4+ 2c - 5c^2 + 7 - 2c ...