AB=BD. Отрезок DE-биссектриса треугольника BDC. Найти угол BDE, если А= 80 градусов. Помогите пожалуйста!

Геометрия
AB=BD. Отрезок DE-биссектриса треугольника BDC. Найти угол BDE, если А= 80 градусов. Помогите пожалуйста!
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Гость:
А с какого учебника это задание
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