Приведите многочлен к стандартному виду и запишите его в порядке убывания степен??й переменной. Помогите пожалуйста. 1) 9c^4+ 2c - 5c^2 + 7 - 2c - c^2 2)3x^2 - 5x^2 + 2x^2

Алгебра

Приведите многочлен к стандартному виду и запишите его в порядке убывания степен??й переменной. Помогите пожалуйста. 1) 9c^4+ 2c - 5c^2 + 7 - 2c - c^2 2)3x^2 - 5x^2 + 2x^2

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