Шнур длинной 32метра складывают попалам и разрезают вместе сгиба. Каждый из полученных кусков снова складывают попалам и разрезают.Так делают до тех пор пока не получится отрезок длинной 2 метра. Сколько раз придется повторить ...

Математика

Шнур длинной 32метра складывают попалам и разрезают вместе сгиба. Каждый из полученных кусков снова складывают попалам и разрезают.Так делают до тех пор пока не получится отрезок длинной 2 метра. Сколько раз придется повторить операцию разрезания.

Автор: Гость