Шнур длинной 32метра складывают попалам и разрезают вместе сгиба. Каждый из полученных кусков снова складывают попалам и разрезают.Так делают до тех пор пока не получится отрезок длинной 2 метра. Сколько раз придется повторить ...
Математика
Шнур длинной 32метра складывают попалам и разрезают вместе сгиба. Каждый из полученных кусков снова складывают попалам и разрезают.Так делают до тех пор пока не получится отрезок длинной 2 метра. Сколько раз придется повторить операцию разрезания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32/2=16 1 16/2=8 2 8/2=4 3 4/2=2 4 4 раза
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