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Угол 1 и угол 2 смежные?
Геометрия
Угол 1 и угол 2 смежные?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет это не смежные углы
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