Определите силу Архимеда, действующую на кусок алюминия массой 1,35 кг, погруженного в морскую воду? (плотность морской воды 1030 кг/м3, алюминия – 2700 кг/м3)
Физика
Определите силу Архимеда, действующую на кусок алюминия массой 1,35 кг, погруженного в морскую воду? (плотность морской воды 1030 кг/м3, алюминия – 2700 кг/м3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FA=Pжидкости*g/Vпогружённой части, Pалюминия=m/V, отсюда получим ответ: 5,15 Ньютонов
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