1) Не (за) что благодарить; 2) н.. (за) что не благодарил; 3) (не) когда болтать; 4) (не) кого спросить; 5) увидел (н..) кого иного, как отца; 6) (н..) кого иного не увидел; 7) (не) кому доложить; 8) сообщил (н..) кому другом...

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1) Не (за) что благодарить; 2) н.. (за) что не благодарил; 3) (не) когда болтать; 4) (не) кого спросить; 5) увидел (н..) кого иного, как отца; 6) (н..) кого иного не увидел; 7) (не) кому доложить; 8) сообщил (н..) кому другому, как директору; 9) (н..) кому другому нельзя доложить; 10) (н..)где не находил покоя; 11) (н..) какой благодарности; 12) не (на) что купить; 13) н.. (на) что не обращать внимания; 14) н.. (от) куда ждать помощи; 15) (не) чем заняться; 16) здание было (н..) чем иным, как университетом; 17) (н..) чем иным объяснить не мог; 18) (н..) когда не опаздывал; 19) (н..) куда не спешил; 20) н.. (к) чему не притрагивался; 21) н.. (от) куда не ждал вестей; 22) н.. (по) чём не догадался бы; 23) я здесь н.. (при) чём; 24) это его (н..) сколько не занимало;25) во что (бы) то (н..) стало; 26) н.. (в) какую не соглашался.

Автор: Гость