480:X=324-264 РЕШИ ПОЖАЛУЙСТА
Математика
480:X=324-264 РЕШИ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
480:Х=324-264 480:Х=60 480:60=8 480:8=60
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