Бизнес план магазина секонд хенд с готовыми расчетами

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Выбор места для магазина Место для магазина может быть практически где угодно. Как правило магазинами секонд хенд становятся неиспользуемые помещения, зачастую находящиеся в цокольном этаже. Этому есть свое объяснение. В силу сложившегося традиционного отношения к приобретению бывшей в употреблении одежды, большинство людей будут просто стесняться зайти в магазины, расположенные на виду. А в тихий неприметный магазин, который можно найти по указателям, зайдут и сделают покупку. В ходе работы над бизнес планом секонд хенда можно рассмотреть такой вариант организации торговли, как торговля с раскладушек на рынке. В этом случае вы можете сэкономить на аренде помещения, но взамен приобрести некоторые неудобства для покупателей – не каждый будет рыться в куче одежды, и не везде можно будет организовать примерочные. К тому же повышается риск воровства вещей. Начало работы Перед тем, как приступить к работе, вам необходимо будет изучить оптовых поставщиков секонд хенда. Особое внимание стоит уделить стране отправки, так как между европейским и американским секондом есть большая разница как во внешнем виде (дизайн, модели, цвета), так и в размерах (в американских преимущественно большие размеры). Для того чтобы определить наиболее ходовые вещи, вам придется вначале взять в ассортименте и женские, и мужские, и детские вещи. В процессе работы станут понятными предпочтения именно ваших покупателей, и уже в дальнейшем вы будете делать закупку только тех вещей, которые пользуются спросом. Постоянно работать лучше всего с одним-двумя поставщиками. Это позволит со временем участвовать в системе скидок и программе лояльности по продаже вещей в рассрочку или под реализацию. Сами оптовики также заинтересованы в работе с постоянными клиентами – это постоянная отлаженная сеть с постоянным спросом. Организация работы магазина В бизнес план секонд хенда нужно в мельчайших деталях включить все тонкости организации работы магазина. Покупаются вещи оптом в мешках. Что находится в каждом конкретном мешке - не знает никто, это как лотерея. После вскрытия все вещи тщательно рассортировываются. Особое внимание уделяется тем местам, которые быстрее всего изнашиваются: колени, локти, воротнички, манжеты. В зависимости от степени износа устанавливается цена продажи – чем лучше выглядит вещь, тем дороже можно ее продать. На некоторые вещи наценка доходит до 300% от стоимость закупки. Размещать товар лучше всего на вешалках и полках, мелкие вещи в коробах. Сам магазин нужно условно разделить на зоны с мужской, женской и детской одеждой и обувью, чтобы покупатели могли быстро сориентироваться и выбрать интересующий их товар. Внутри одной категории также стоит разобрать вещи на брюки, юбки, блузы, платья, рубашки, свитера и верхнюю одежду. Чем удобнее будет ваш магазин для покупателя, тем больше шансов, что он не уйдет от вас без покупки и тем больше будет ваш оборот, а соответственно и прибыль. Немаловажно также организовать примерочные комнаты с зеркалами. Их количество определяется исходя из размеров самого магазина, а иногда и из количества одновременно находящихся в нем покупателей. Обеспечьте в торговом зале хорошее освещение. По данным маркетинговых исследований, при прочих равных условиях, торговля будет идти лучше в хорошо освещенном зале с доступом дневного света. Также, исходя из специфики товара, нужна хорошо организованная вентиляция. Запах газа, которым обрабатываются вещи, очень специфический и едкий. Проветривание позволит снизить его концентрацию и не отпугнуть некоторых покупателей. Раскрутка магазина И как любой проект, бизнес план секонд хенда должен обязательно включать в себя мероприятия по привлечению покупателей, т.е. по раскрутке магазина. Для привлечения покупателей можно использовать размещение объявлений в газетах, на сайтах бесплатных объявлений, раздавая обычные листовки недалеко от магазина, установив несколько указателей. Персонал магазина Для работы в магазинах секонд хенда лучше всего подходят продавцы с опытом работы вмагазинах комиссионных товаров или товароведы, так как они могут определить реальную стоимость вещей при рассортировке, правильно их промаркировать и вести соответствующий учет. При небольшой торговой площади можно обойтись одним продавцом.