Напиши синонимы(близкие по значению) глядеть- ,соображать - ,выручать - . Напиши к данным гл. противоположные по смыслу слова. молчать - ,мазать - ..
Русский язык
Напиши синонимы(близкие по значению) глядеть- ,соображать - ,выручать - . Напиши к данным гл. противоположные по смыслу слова. молчать - ,мазать - ..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синонимы соображать-думать,выручать-помогать,Антонимы молчать-говорить,мазать-накладывать
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