Напиши синонимы(близкие по значению) глядеть- ,соображать - ,выручать - . Напиши к данным гл. противоположные по смыслу слова. молчать - ,мазать - ..

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Напиши синонимы(близкие по значению) глядеть- ,соображать - ,выручать - . Напиши к данным гл. противоположные по смыслу слова. молчать - ,мазать - ..

Автор: Гость