Химия 8 класс Проверьте задачу пожалуйста, если неверно прошу решить
Химия
Химия 8 класс Проверьте задачу пожалуйста, если неверно прошу решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можете скинуть фото задачи? Там не понятно что за реакция
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