Найдите косинус альфа, тангенс альфа и котангенс альфа, если синус альфа=1\6.
Геометрия
Найдите косинус альфа, тангенс альфа и котангенс альфа, если синус альфа=1\6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin²α+cos²α=1 ⇒ cosα=√(1-sin²α) = √(1-1/36)=√35/36tgα=sinα/cosα=(1/6):√35/36 = 1/√35ctgα=cosα/sinα=√35/36:1/6=√35
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напиши синонимы(близкие по значению) глядеть- ,соображать - ,выручать - . Напиши к данным гл. противоположные по смыслу слова. молчать - ,мазать - ..