Найдите косинус альфа, тангенс альфа и котангенс альфа, если синус альфа=1\6.

Геометрия
Найдите косинус альфа, тангенс альфа и котангенс альфа, если синус альфа=1\6.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin²α+cos²α=1 ⇒ cosα=√(1-sin²α) = √(1-1/36)=√35/36tgα=sinα/cosα=(1/6):√35/36 = 1/√35ctgα=cosα/sinα=√35/36:1/6=√35

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