Даю 45 баллов, пожалуйста, помогите решить 95 пример, буду благодарен за помощь
Алгебра
Даю 45 баллов, пожалуйста, помогите решить 95 пример, буду благодарен за помощь
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