У хозяина было 12 кроликов 8 чёрных остальные белые составь и реши задачу обратную ??анной
Математика
У хозяина было 12 кроликов 8 чёрных остальные белые составь и реши задачу обратную ??анной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12-8=4 это белых кроликов 2)Обратная например это было 8 черных и 4 белых.Сколько было вообще кроликов 8+4=12 3)У хозяина было 12 кроликов 4 белых.Сколько было черных 12-4=8
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