Що ти знаєш цікавого про тварини

Гость: Гость:

Я дуже люблю і щодня я дізнаюсь про них щось цікаве. Наприклад : -морські видри тримаються за лапи, коли сплять, щоб їх не віднесло течією; -пінгвіни роблять пропозицію своїй обраниці, підносячи камінчик гальки; -щури сміються, коли їх лоскочуть; -дельфіни дають один одному імена; -снігові барси вкривають морду хвостом, коли сплять, щоб зберегти тепло; -японські макаки грають в сніжки для розваги.