Подайте тиск 550 мм.рт.ст. у кілопаскалях;тиск 93324Па-у міліметрах ртуртоного стовпа.

Гость: Гость:

1) Нормальний тиск - 101кПа або 760 мм.рт.ст. Опираюсь на це, зробимо пропорцію: 101000 - 760 х - 550 760х=101000*550 760х= 55550000 х= 55550000:760 х = 73092 Па або ж 73 кПа 2)так само і тут: 101000 - 760 93324 - х 101000х=93324*760 101000х= 70926240 х= 70926240:101000 х= 702 мм.рт.ст.