Как определяют давление ?
Физика
Как определяют давление ?
Ответ(ы):
Гость:
P=F/S- формула давления F-сила, S-площадь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Математика
За 2 недели дрессировок Костя потратил 28 кусков сахара. Это треть запасов сахара, которые у него были. Сколько кусков сахара у Кости осталось? На ...
Биология
Особенности строения булавовидного плауна: Жизненная форма- Место обитания- С??ебель- Листья- Корни- Ткани- Способы размножения-
Математика
Русский язык