Как определить разряд прилагательного

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Качественные прилагат.: красивый-красивее умный--умнее--найумнейший-самый умный злой-злее-злейший--самый злой добрый-добрее-найдобрейший-самый добрый холодный-холоднее--холоднейший-самый холодный ----Эти прилагательные наз. КАЧЕСТВЕННЫМИ, потому что от них можно образовать степени сравнения Лунный, золотой, деревянный, стальной, космический и т. д. --от них нельзя образовать степени сравнения (не может быть "золотее","деревяннее","стальнее","космическее")--такие прилагательные наз. ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ. 3-й разряд-притяжательные прилаг., они обозначают принадлежность и отвечают на вопросы: чей? чья? чьё? чьи? :сумка (чья?) мамина, берлога (чья?) медвежья, гнездо (чьё?) птичье, портфель (чей?) папин.