Помогите решить задачу. Цена зелёных яблок-50 р.,а красных 75 р. за 1 кг. а) На скольк?? % зелёные яблоки дешевле красных? б) На соклько % красные яблоки дорже зелёных? Напишите пожалуйста решение.
Математика
Помогите решить задачу. Цена зелёных яблок-50 р.,а красных 75 р. за 1 кг. а) На скольк?? % зелёные яблоки дешевле красных? б) На соклько % красные яблоки дорже зелёных? Напишите пожалуйста решение.
Ответ(ы):
Гость:
Б) 75-100% 75-50=25 50-х% х=50*100:75=200/3=67% 100%-67%=33%- красные яблоки дороже зелёных. а) 50-100% 75-х% 75*100:50=150% 150%-100%=50%- зелёные яблоки дешевле красных. жмите спасибо с:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська мова
Українська література
Физика