Помогите решить задачу. Цена зелёных яблок-50 р.,а красных 75 р. за 1 кг. а) На скольк?? % зелёные яблоки дешевле красных? б) На соклько % красные яблоки дорже зелёных? Напишите пожалуйста решение.

Математика
Помогите решить задачу. Цена зелёных яблок-50 р.,а красных 75 р. за 1 кг. а) На скольк?? % зелёные яблоки дешевле красных? б) На соклько % красные яблоки дорже зелёных? Напишите пожалуйста решение.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Б) 75-100%    75-50=25     50-х% х=50*100:75=200/3=67% 100%-67%=33%- красные яблоки дороже зелёных. а) 50-100%     75-х%  75*100:50=150% 150%-100%=50%- зелёные яблоки дешевле красных. жмите спасибо с:
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