Помогите решить задачу. Цена зелёных яблок-50 р.,а красных 75 р. за 1 кг. а) На скольк?? % зелёные яблоки дешевле красных? б) На соклько % красные яблоки дорже зелёных? Напишите пожалуйста решение.

Математика

Помогите решить задачу. Цена зелёных яблок-50 р.,а красных 75 р. за 1 кг. а) На скольк?? % зелёные яблоки дешевле красных? б) На соклько % красные яблоки дорже зелёных? Напишите пожалуйста решение.

Автор: Гость