Назовите литературных героев Тургенева "Бирюк",как их звали,какое явление природы описывается?

Литература
Назовите литературных героев Тургенева "Бирюк",как их звали,какое явление природы описывается?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(Бирюк-1 )зверь;2) волк-одиночка;3) нелюдимый, угрюмый человек)

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