Назовите литературных героев Тургенева "Бирюк",как их звали,какое явление природы описывается?
Литература
Назовите литературных героев Тургенева "Бирюк",как их звали,какое явление природы описывается?
Ответ(ы):
Гость:
(Бирюк-1 )зверь;2) волк-одиночка;3) нелюдимый, угрюмый человек)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Математика
В двух хранилищах было 1000 ц картофеля.когда из этих хранилищ взяли картофеля поровну, в одном из них осталось 249 ц, а в другом- 187 ц.Сколько...
Алгебра
Одна из сторон прямоугольника на 2 см больше другой стороны найдите стороны прямо??гольника если его площадь равна 120 см