Помогите! Какая угроза нависла над Петербургом в 1728 году? (История С.П.б)
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Помогите! Какая угроза нависла над Петербургом в 1728 году? (История С.П.б)
Ответ(ы):
Гость:
Над Петербургом нависла угроза затопления.
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