Масса семи одинаковых пакетов печенья 2450 г. Пакет пряников 150 г тяжелее пакета печ??нья. Найди массу девяти одинаковых пакетов пряников.

Математика
Масса семи одинаковых пакетов печенья 2450 г. Пакет пряников 150 г тяжелее пакета печ??нья. Найди массу девяти одинаковых пакетов пряников.
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Ответ(ы):
Гость:
1)2450+150=2600 2)2600*9=23400гр
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