Помогите решить задачи пож! 1Человек нажимает на лопату силой 600 Н. какое давление оказывает лопата на почву, если ширина ее лезвия 20см, а толщина режущего края 0,5 мм? 2Мальчик массой 45кг стоит на лыжах. длина каждой лыжи...

Физика

Помогите решить задачи пож! 1Человек нажимает на лопату силой 600 Н. какое давление оказывает лопата на почву, если ширина ее лезвия 20см, а толщина режущего края 0,5 мм? 2Мальчик массой 45кг стоит на лыжах. длина каждой лыжи 1,5 м, ширина 10см. какое давление оказывает мальчик на снег?

Автор: Гость