Увеличь в 4 раза числа:14,15,24,25.
Математика
Увеличь в 4 раза числа:14,15,24,25.
Ответ(ы):
Гость:
14*4=56 15*4=60 24*4=96 25*4=100
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