Изменится ли результат, если провести опыт с шаром Паскаля, расположив прощенья н?? сверху, а сбоку

Физика
Изменится ли результат, если провести опыт с шаром Паскаля, расположив прощенья н?? сверху, а сбоку
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нет, не изменится, т. к. давление, возникающее в жидкости или газе передается во всех направлениях без изменения.
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