Как определить спряжение?

Гость: Гость:

Если окончание у глагола ударное, то смотри, какая буква в окончании. Если Е - 1 спряжение, если И - 2 спряжение. Например: стоит, стоишь - 2 спряжение. Если окончание безударное, то нужно определять спряжение так: 1) поставь глагол в неопределенную форму (что делать? что сделать?) 2) если глагол оканчивается на - ить, то это 2 спряжение + 11 глаголов-исключений (гнать, держать, смотреть, видеть, дышать, слышать, ненавидеть, обидеть, вертеть, зависеть, терпеть) 3) если глагол НЕ оканчивается на -ить, то это 1 спряжение + глаголы-исключения: брить, стелить, стлать 3) существуют разноспрягаемые глаголы (они спрягаются и по 1 спряжению, и по 2 спряжению) Их мало : бежИшь, бежИм, но бегУТ, хочЕшь, но хотИм, хотЯт