Как осуществляется взаимосвязь гражданского общества и государства

Обществознание
Как осуществляется взаимосвязь гражданского общества и государства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гражданское общество и государство находятся в тесной взаимосвязи, первое невозможно без второго. Благодаря государству человеческое сообщество вступает цивилизованности и становится обществом. Гражданское общество-это не только школа и церковь, но и гражданская война, противостояние социальных интересов, антиобщественное поведение, мафия и т.д., с которыми может справиться только государство. В конце концов, сам смысл концепции гражданского общества существует лишь при рассмотрении этого общества в соотношении с государством. В то же время государство не может существовать вне общества. Она произвол нас от гражданского общества, и назначение ее заключается в том, чтобы служить ему. Гражданское общество является противовесом государству в ее постоянном стремлении к господству над обществом. От степени развитости гражданского общества зависит степень демократизма государства.
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