Как отличаются права ребёнка от прав взрослого человека

Обществознание
Как отличаются права ребёнка от прав взрослого человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. У ребенка нет прав на работу. Только с 18 лет. 2. Ребенок не может поставить правило в семье. Только в редких случаях. 3. Ребенок не может купить предметы которые запрещены несовершеннолетним. Такие как:сигареты, алькоголь и т.д.
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