Как отличаются права ребёнка от прав взрослого человека

Гость: Гость:

1. У ребенка нет прав на работу. Только с 18 лет. 2. Ребенок не может поставить правило в семье. Только в редких случаях. 3. Ребенок не может купить предметы которые запрещены несовершеннолетним. Такие как:сигареты, алькоголь и т.д.