Как относился Андрей Боголюбский к борьбе за киевский престол .Срочно
История
Как относился Андрей Боголюбский к борьбе за киевский престол .Срочно
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Гость:
Москва - правопреемниа Золотой Орды? вовсе нет если включить просто здравый смысл зачем Золотой Орде строить что-то в лесу, когда они в состании захвать все готовое да еще и там где климат менее суровый .Украина - правопреемница Киевской Руси тоже сомнительно разрыв очень большой между падением Киева (под натиском золотой орды ) и возникновением Украины . И кстати Киев тоже был ордой после падения
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