Как относился Андрей Боголюбский к борьбе за киевский престол .Срочно

Гость: Гость:

Москва - правопреемниа Золотой Орды? вовсе нет если включить просто здравый смысл зачем Золотой Орде строить что-то в лесу, когда они в состании захвать все готовое да еще и там где климат менее суровый .Украина - правопреемница Киевской Руси тоже сомнительно разрыв очень большой между падением Киева (под натиском золотой орды ) и возникновением Украины . И кстати Киев тоже был ордой после падения