Как относился Андрей Боголюбский к борьбе за киевский престол .Срочно

История
Как относился Андрей Боголюбский к борьбе за киевский престол .Срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москва - правопреемниа Золотой Орды? вовсе нет если включить просто здравый смысл зачем Золотой Орде строить что-то в лесу, когда они в состании захвать все готовое да еще и там где климат менее суровый .Украина - правопреемница Киевской Руси тоже сомнительно разрыв очень большой между падением Киева (под натиском золотой орды ) и возникновением Украины . И кстати Киев тоже был ордой после падения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Могут ли перпендикулярные углы ровняться 160 градусов
Ответить
Алгебра
На каком рисунке изображено множество решений неравенства 5x-4(2x-1)≥2(2x-5)?
Ответить
Математика
Миша сходил к колодцу 6 раз и каждый раз приносил по два ведра воды Маша сходила за водой 2 раза уносила по одному виду Сколько ведер воды принесли...
Ответить
Математика
1) Сколько квадратных дециметров в 1 м2? 2) Вырази в квадратных дециметрах: 3 м2; 6 м2; 8м2; 10 м2.
Ответить
Математика
Як поділити в стовпчик 810 на 54
Ответить