1) Сколько квадратных дециметров в 1 м2? 2) Вырази в квадратных дециметрах: 3 м2; 6 м2; 8м2; 10 м2.

Математика
1) Сколько квадратных дециметров в 1 м2? 2) Вырази в квадратных дециметрах: 3 м2; 6 м2; 8м2; 10 м2.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10                      2) 30дм2: 60 дм2; 80 дм2: 100дм2
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