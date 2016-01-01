1) Сколько квадратных дециметров в 1 м2? 2) Вырази в квадратных дециметрах: 3 м2; 6 м2; 8м2; 10 м2.

Математика

1) Сколько квадратных дециметров в 1 м2? 2) Вырази в квадратных дециметрах: 3 м2; 6 м2; 8м2; 10 м2.

Автор: Гость