Периметр четырехугольника равна 38см длина одной из его сторон 11 см второй 7см а ос??альные две стороны равны .Найдите неизвестные стороны четырехугольника
Математика
Периметр четырехугольника равна 38см длина одной из его сторон 11 см второй 7см а ос??альные две стороны равны .Найдите неизвестные стороны четырехугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11 + 7 = 18 см (известные нам стороны) 38 - 18 = 20 см на оставшиеся 20/2 = 10 см каждая
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