Периметр четырехугольника равна 38см длина одной из его сторон 11 см второй 7см а ос??альные две стороны равны .Найдите неизвестные стороны четырехугольника

Математика

Периметр четырехугольника равна 38см длина одной из его сторон 11 см второй 7см а ос??альные две стороны равны .Найдите неизвестные стороны четырехугольника

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