Составьте предложения из этих слов

Гость: Гость:

1.Сегодня я слушала музыку, было такое ощущение что там ПОЮЩИЙ СОЛОВЕЙ. 2.Я гуляла с друзьями у МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ. 3.Миша спал ночью, вдруг из под подушки ему в нос попал ЛЕБЕДИНЫЙ ПУХ. 4. Мой брат работает в офисе, у него есть личный РАБОЧИЙ КАБИНЕТ. 5.В школе нам сказали что в космосе БЕЗВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО. 6.Сегодня к нам приехала бабушка, а с ней какой то ДЕРЕВЕНСКИЙ ПАРЕНЬ. 7.Сегодня мама ходила по магазинам, она купила МЕДНУЮ ДОЩЕЧКУ. Ну и всё:)