Нужно проверить решение показательного уравнения. Помогите пожалуйста.

Математика
Нужно проверить решение показательного уравнения. Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВАше решение неверное: неправильно применены свойства степени.  Сделайте проверку вашего решения подстановкой и убедитесь, что ответы неверные. Прсмотрите на решение во вложении
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