Нужно проверить решение показательного уравнения. Помогите пожалуйста.
Математика
Нужно проверить решение показательного уравнения. Помогите пожалуйста.
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ВАше решение неверное: неправильно применены свойства степени. Сделайте проверку вашего решения подстановкой и убедитесь, что ответы неверные. Прсмотрите на решение во вложении
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