Напишите вопрос к озерам,рекам,океанам по географической карте: 1. Озеро Байкал, 2.Река Лена, 3.Река Волга, 4.Каспийское море.

Окружающий мир
Напишите вопрос к озерам,рекам,океанам по географической карте: 1. Озеро Байкал, 2.Река Лена, 3.Река Волга, 4.Каспийское море.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько метров глубина озера Балхаш 2)Длина реки Лена? 3)почему она называется Волга? 4)где находится Каспийское море?
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