Отметь предложение в котором два глагола. Митя вошёл в комнату и встал у окна. На н??бе были яркие, мерцающие звезды. Юра приехал в деревню к бабушке.
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Отметь предложение в котором два глагола. Митя вошёл в комнату и встал у окна. На н??бе были яркие, мерцающие звезды. Юра приехал в деревню к бабушке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Митя вошёл в комнату и встал у окна.
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