Отметь предложение в котором два глагола. Митя вошёл в комнату и встал у окна. На н??бе были яркие, мерцающие звезды. Юра приехал в деревню к бабушке.

Русский язык

Отметь предложение в котором два глагола. Митя вошёл в комнату и встал у окна. На н??бе были яркие, мерцающие звезды. Юра приехал в деревню к бабушке.

Автор: Гость