Ответьте всего на 1 вопрос ,пожалуйста!!!! Назовите несколько эпизодов ,в которых Ш??абрин нарушает понятия чести

Гость: Гость:

1)Когда Гринев делится своими мыслями о чувствах к Маше Мироновой со Швабриным, то Швабрин пытается очернить девушку в глазах Петра, тая злобу на Машу из-за отказа. 2) Понятие чести раньше было очень важно и фраза "честь имею" имела больше значение, чем человеческая жизнь. Потому, когда Швабрин нарушает офицерскую присягу, примыкая к Пугачеву, то это говорит о отсутствии чести у него. Однако и цели Пугачева чужды ему, он презирал народ, боялся и ненавидел Пугачева.