Замените разность целых чисел суммой уменьшаемого и числа,Противоположного выч??таемому, затем вычислите сумму: Б)14-(-15) в)-14-15 г)-14-(-15) Д)35-40 е)35-(-40) ж)-35-40 з)-35-(-40)

Математика
Замените разность целых чисел суммой уменьшаемого и числа,Противоположного выч??таемому, затем вычислите сумму: Б)14-(-15) в)-14-15 г)-14-(-15) Д)35-40 е)35-(-40) ж)-35-40 з)-35-(-40)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) 14-(-15)=14+15=29 в) -14-15=-(14+15)=-29 г) -14-(-15)=-14+15=1 д) 35-40=-40+35=-5 е) 35-(-40)=35+40=75 ж) -35-40=-(35+40)=-75 з) -35-(-40)=-35+40=5
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