Последний вопрос на сегодня, даю 15 баллов! На сколько градусов нагреются 50 кг вод?? энергией, полученной от сжигания 2 кг сухих дров? (Ответ выразите в градусах Цельсия, округлите до целых.) (И как обычно, мне нужен тольк...

Физика

Последний вопрос на сегодня, даю 15 баллов! На сколько градусов нагреются 50 кг вод?? энергией, полученной от сжигания 2 кг сухих дров? (Ответ выразите в градусах Цельсия, округлите до целых.) (И как обычно, мне нужен только ответ!)

Автор: Гость