Последний вопрос на сегодня, даю 15 баллов! На сколько градусов нагреются 50 кг вод?? энергией, полученной от сжигания 2 кг сухих дров? (Ответ выразите в градусах Цельсия, округлите до целых.) (И как обычно, мне нужен тольк...
Физика
Последний вопрос на сегодня, даю 15 баллов! На сколько градусов нагреются 50 кг вод?? энергией, полученной от сжигания 2 кг сухих дров? (Ответ выразите в градусах Цельсия, округлите до целых.) (И как обычно, мне нужен только ответ!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m1=50кг, q=1,0*10^7, c=4200Дж, m2=2кг. t2-t1=? Си: - Формула: Q=q*m2, Q=cm1(t2-t1), t2-t1=Q/cm. Решение: Q=10000000Дж*2кг=20000000Дж, t2-t1=20000000Дж/4200Дж*50кг=95,2*. Ответ: 95,2.
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