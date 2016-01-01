Что делать ели телефон Samsung galaxy a3 2016 года показывает зарядку но сам процесс не идёт
Технология
Что делать ели телефон Samsung galaxy a3 2016 года показывает зарядку но сам процесс не идёт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит боторейка слабая и её надо поменять
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