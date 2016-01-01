Як поділити в стовпчик 810 на 54

Математика
Як поділити в стовпчик 810 на 54
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81.0|54 54 |15 --- 270 270 0
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